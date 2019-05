È stato lanciato nello Spazio il primo razzo privato giapponese

La Interstellar Technologies ha lanciato con successo il suo primo razzo nello Spazio. È la prima volta di un'azienda privata in Giappone, prova che questo settore attrae sempre di più il mondo del business, tra appalti statali e opportunità di turismo. La Interstellar vuole spedire in orbita i satelliti in modo economico.

Il razzo si chiama MOMO-3, ed ha superato la così detta Kármán line agilmente, per poi atterrare nell'oceano Pacifico. Il tutto si è risolto in appena 8 minuti e 35 secondi, riporta Engadget. Non è il primo tentativo della Interstellar Technologies: ha già alle spalle altri due tentativi, tutti falliti.

L'obiettivo finale dell'azienda è quello di diventare auto-sufficiente, riuscendo ad installare mini-satelliti nell'orbita terrestre, ad un costo molto ridotto rispetto a quello speso dalle agenzie nazionali giapponesi. Insomma, in qualche misura quello che ha fatto SpaceX, solo in una nicchia diversa.

Engadget spiega che l'azienda (almeno fino ad oggi) era vista con una certa dose di scetticismo, complice il burrascoso passato finanziario del suo fondatore, che ha lasciato dietro di se una discreta fila di fallimenti e problemi legali.

Sempre parlando di privati nello Spazio: Aprile è stato il mese di Beresheet, il lander israeliano che ha tentato (senza successo) di atterrare sulla Luna.