Lanciato con successo il Solar Orbiter, il veicolo che svelerà i segreti dei poli del Sole

Domenica 9 febbraio, dal centro di Cape Canaveral, è stato lanciato il veicolo spaziale Solar Orbiter, una collaborazione internazionale tra l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la NASA con l'obiettivo di studiare la nostra bella stella.

"Con Solar Orbiter sarà la prima volta che invieremo un satellite per acquisire immagini dei poli del Sole e otterremo i primi dati in assoluto sui campi magnetici polari della stella", ha dichiarato Daniel Müller, scienziato dell'ESA. "Riteniamo che quest'area detenga le chiavi per svelare i misteri del ciclo di attività del Sole".

Il veicolo spaziale fungerà da vero e proprio laboratorio mobile nello spazio, grazie ai suoi 10 strumenti. "Il nostro intero sistema solare è regolato dall'attività che proviene dalla nostra stella", ha affermato Nicky Fox, direttore della divisione eliofisica della NASA. Uno degli obiettivi della missione è quello di capire come funziona il campo magnetico solare e come quest'ultimo influenza il ciclo solare, un cambiamento periodico nell'attività del corpo celeste.

Il Solar Orbiter non è l'unico veicolo spaziale incaricato di studiare il Sole. Si unirà a una flotta di sonde per l'osservazione della stella che sono state impegnate a raccogliere dati sulla nostra stella ospite per decenni, tra cui la sonda Parker Solar Probe della NASA, che è stata lanciata nel 2018. "È un grande momento per essere un eliofisico", continua Fox. "Tutti i nostri veicoli spaziali hanno le loro specifiche missioni scientifiche, ma lavorano insieme come una squadra."

Günter Hasinger, direttore delle scienze dell'ESA, ha paragonato la flotta di veicoli spaziali solari ad un'orchestra: "Ogni strumento suona una melodia diversa, ma insieme suonano la sinfonia del Sole". Si prevede, che il veicolo spaziale effettuerà le sue prime misurazioni scientifiche già a maggio, mentre le operazioni scientifiche complete inizieranno nel novembre del 2021.