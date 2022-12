Lancio anticipato per OnePlus 11: ecco quando verrà svelato ufficialmente

Non sono passati molti giorni dalla conferma del lancio di OnePlus 11 il 7 febbraio 2023 assieme agli auricolari OnePlus Buds 2 Pro, eppure c’è già un aggiornamento in merito al debutto dello smartphone top di gamma: OnePlus 11 arriverà in Cina un mese prima, concedendo al pubblico internazionale uno sguardo molto anticipato al device.

Come ripreso dai colleghi di GSMArena, sulla pagina ufficiale Weibo del brand di Pete Lau è stato pubblicato recentemente un nuovo teaser che conferma il debutto di OnePlus 11 in Cina il 4 gennaio 2023, presumibilmente con le stesse specifiche tecniche del modello che poi arriverà in Europa. Il trattamento di favore per il mercato domestico è naturale e già lo abbiamo visto negli scorsi anni. Insomma, non è proprio una novità per il marchio di Shenzhen.

Torniamo però a vedere le specifiche tecniche di OnePlus 11 secondo i leak più recenti: lo smartphone top di gamma dovrebbe avere un display AMOLED QHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, caratterizzato da un notch punch-hole per la fotocamera anteriore in alto a sinistra, la cui risoluzione dovrebbe essere da 16 megapixel.

Sotto la scocca dovrebbero dunque trovarsi il SoC Snapdragon 8 Gen2 di casa Qualcomm, ultimo chipset top di gamma del produttore statunitense caratterizzato da una frequenza massima fissata a 3,18 GHz, e batteria da 4.870 mAh composta da due celle da 2.435 mAh. Lato memoria, invece, si vocifera la dotazione di 12 o 16 GB di RAM assieme a 256 o 512 GB di ROM, senza espansione tramite microSD. Il sistema operativo preinstallato, naturalmente, sarà Android 13. Infine, lato fotocamera posteriormente dovrebbero trovare spazio una lente principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP, tutti aggiustati accuratamente da Hasselblad.

Non ci resta che attendere quindi la fatidica data di presentazione del 4 gennaio e, ovviamente, il successivo lancio in Europa del 7 febbraio 2023.

Nel frattempo, potete addolcire l’attesa con nuove foto di OnePlus 11.