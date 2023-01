Il primo lancio di Apple per il 2023 sarà un'app per Android? Si rincorrono i rumor

In attesa di scoprire quali saranno le mosse di Apple per il 2023 dal fronte hardware, con i rumor su iPhone 15 Pro che continuano a rincorrersi, nelle ultime ore ha preso nuovamente piega un’indiscrezione emersa prima di Natale.

A quanto pare infatti il primo lancio di Apple per l’anno appena iniziato potrebbe essere un’applicazione di Android. A rilanciare il chiacchiericcio è stato il leaker ShrimpApplePro, solitamente molto affidabile, il quale poco prima di Natale aveva affermato che Apple starebbe testando la versione Android dell’app di Apple TV+, il suo servizio di streaming che nel 2022 ha regalato agli utenti show come Scissione.

Secondo quanto affermato, il client sarebbe in fase di beta test e “sarà presto rilasciato”, ma al momento non è noto quando prenderà il via la distribuzione.

Apple ha già pubblicato l’app di Apple TV ed Apple TV+ per diversi dispositivi al di fuori del proprio ecosistema, tra cui le smart tv Samsung ed LG, ma anche Roku e Google TV. Un’estensione ad Android sarebbe quindi la naturale evoluzione di questa strategia che mira ad ampliare il pubblico del proprio servizio.

Non si tratterebbe però di una prima assoluta, dal momento che Apple già da qualche anno ha lanciato la versione Android di Apple Music.