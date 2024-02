Il lancio di Apple Vision Pro fa cambiare idea a Google: in arrivo un'app di YouTube

A ridosso del lancio, YouTube aveva detto no ad Apple Vision Pro. Tuttavia, la piattaforma di streaming video targata Google ha evidentemente cambiato idea e con una giravolta ha annunciato l’intenzione di lanciare una propria applicazione per il visore della società di Cupertino.

In una dichiarazione rilasciata a The Verge, l’azienda ha fatto sapere che un’app di YouTube per Vision Pro è in lavorazione. La portavoce Jessica Gibby infatti ha affermato che “siamo entusiasti di vedere il lancio di Vision Pro e lo supportiamo garantendo agli utenti di YouTube un'ottima esperienza in Safari. Non abbiamo piani specifici da condividere in questo momento, ma possiamo confermare che un'app Vision Pro è nella nostra tabella di marcia”.

Qualche giorno fa, intanto è arrivata anche la motivazione del no di Netflix ad Apple Vision Pro. L’amministratore delegato della compagnia, Greg Peters, ha infatti definito il computer spaziale di Apple “sottoscala” in quanto troppo di nicchia al punto da motivarne lo sviluppo. Il numero uno della piattaforma di streaming ha affermato che la società è in una fase in cui deve stare attenta a “non sprecare soldi per le quali non ne vale davvero la pena, quindi aspetteremo e vedremo cosa accade con Vision Pro”.

Google però evidentemente si è lasciata convincere dal riscontro ottenuto negli USA dal Vision Pro ed ha cambiato idea.