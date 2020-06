Il lancio degli astronauti di SpaceX batte ogni record di spettatori online della NASA

Sabato 30 maggio 2020 sarà una data a lungo ricordata nella storia, il giorno in cu SpaceX ha lanciato la sua prima missione con equipaggio (dopo essere stata rinviata di soli tre giorni), un volo di prova chiamato Demo-2 che ha inviato gli astronauti della NASA, Bob Behnken e Doug Hurley, alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Il decollo è stato il primo lancio con equipaggio orbitale a partire dal suolo americano da quando la NASA ha ritirato la sua flotta di Space Shuttle nel 2011. Inoltre, si tratta del primo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale con equipaggio di una compagnia privata spaziale. Un numero record di persone si è sintonizzato online per l'evento, affermano i funzionari dell'agenzia.

"Stiamo ancora raccogliendo i dati, ma alcune delle nostre metriche affermano che il maggior numero di spettatori per il lancio congiunto di lancio NASA-SpaceX su tutte le nostre piattaforme era di almeno 10,3 milioni di spettatori simultanei - l'evento più visto", afferma l'amministratore associato della NASA per le comunicazioni Bettina Inclán, poco dopo che la capsula Dragon dell'equipaggio è arrivata all'ISS.

Un evento senza precedenti.. per quanto riguarda l'online! Ad esempio, si stima che circa 600 milioni di persone abbiano visto l'atterraggio sulla Luna dell'Apollo 11 in TV il 20 luglio 1969. SpaceX ha un contratto da 2,6 miliardi di dollari per condurre sei voli con equipaggio verso la stazione orbitante per la NASA.