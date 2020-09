Lancio in diretta del New Shepard: Bezos segna un altro passo per il turismo spaziale

Il razzo completamente riutilizzabile della Blue Origin - compagnia del plurimiliardario Jeff Bezos - sta per prendere il volo dalla sua rampa di lancio in Texas. La diretta è prevista stesso per oggi, salvo imprevisti.

Aggiornamento: a causa di qualche incertezza nel meteo delle ultime ore, il lancio è stato posticipato alle 16:30 del 25 settembre. Speriamo non ci siano ulteriori posticipi o addirittura rinvii a date da destinarsi.



Quello di oggi sarà un volo di prova senza equipaggio, il settimo di fila per questo veicolo in particolare (per un totale di undici), ma avrà una rilevanza maggiore rispetto ai test precedenti: non solo potrebbe confermare definitivamente che il New Shepard è pronto ad essere testato con equipaggio umano, ma – durante il volo – verrà adoperato un nuovo sistema tecnologico di atterraggio progettato dalla NASA. È stato nominato SPLICE, come vi abbiamo raccontato in questa news. Se porterà a risultati soddisfacenti, lo SPLICE sarà fondamentale per le future missioni Artemis sulla Luna.

Il New Shepard è, dal canto suo, un razzo leggero ideato soprattutto per i voli sub-orbitali commerciali e turistici. Il suo prototipo è stato il primo lanciatore a ritornare dallo spazio e ad atterrare in verticale (prima persino di SpaceX). La sua struttura è sostanzialmente semplice: possiede una capsula per l’equipaggio in cima e il modulo propulsivo che compone tutto il resto del corpo.

La Blue Origin già è pronta a mettere in vendita i biglietti per prossimi voli, ad un costo stimato tra i 200 e i 300mila dollari. Per ora il New Shepard per ora non ha mai fallito un volo o un test, e da quando è stato inaugurato nel 2015 ha sempre rispettato le promesse fatte. Se anche per questo fine 2020 (e per i primi mesi del 2021) dovesse dimostrarsi affidabile, allora Jeff Bezos - il fondatore e CEO di Amazon - segnerà un altro bel punto per la sua compagnia e per l’intero turismo spaziale.

Vi ricordiamo ancora che, qualora foste interessati, il lancio di oggi verrà trasmesso in diretta streaming e potrete visionarlo comodamente da questo link o dal canale ufficiale YouTube. Appuntamento alle ore 17! L’intera missione non dovrebbe durare più di 10 minuti: il razzo accenderà i motori fino a 40km di altitudine, qui poi si staccheranno i due moduli e, mentre la capsula raggiungerà con la spinta residua i 100km di quota circa, il modulo propulsivo rientrerà a terra mediante i suoi motori ausiliari. Infine, con l'ausilio dei paracudute, attererrà anche la capsula poco dopo.