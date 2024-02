Niente lancio globale per Xiaomi 14 Pro? al MWC arriveranno Xiaomi 14 e 14 Ultra

L'evento di lancio globale della Xiaomi 14 Series è stato svelato nelle scorse ore: i prossimi top di gamma cinesi verranno annunciato al Mobile World Congress di Barcellona, il 25 febbraio alle 15:00. Ma quali smartphone della linea Xiaomi 14 arriveranno in Europa? Uno potrebbe mancare all'appello.

Del lancio della Xiaomi 14 Series al MWC si vocifera ormai da tempo, anche perché i top di gamma Xiaomi sono arrivati già ad ottobre 2023 in Cina. Sicuramente, all'evento ci saranno Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, che vengono rumoreggiati da mesi anche per il mercato internazionale. Per quanto riguarda Xiaomi 14 Pro, invece, il lancio occidentale potrebbe non essere nei programmi della casa produttrice.

Stando a quanto riporta GSMChina, Xiaomi 14 Pro non uscirà in Europa o in qualsiasi altro mercato all'infuori della Cina. La conferma, secondo GSMChina, arriverebbe direttamente dalla pagina di annuncio dell'evento Xiaomi, il cui URL conterrebbe i nomi in codice degli smartphone che verranno presentati al MWC, ovvero "N1" e "N3". Da tempo sappiamo che Xiaomi 14 ha codename N1, mentre Xiaomi 14 Ultra ha codename N3 e Xiaomi 14 Pro ha nome in codice N2.

Su queste basi, GSMChina ipotizza che Xiaomi 14 Pro non verrà lanciato al MWC, forse per lasciare più spazio a Xiaomi 14 Ultra o per non rischiare confusioni con Xiaomi 14, che condivide con il modello Pro gran parte della scheda tecnica. In parallelo, inoltre, vi è la possibilità che in futuro anche Xiaomi 14 Lite arrivi in occidente: quest'ultimo, però, sarebbe un semplice rebranding di Xiaomi Civi 4, in uscita nei prossimi mesi in Cina.

Sempre nelle scorse ore, poi, il leaker cinese Digital Chat Station ha svelato le specifiche della batteria di Xiaomi 14 Ultra, che avrà una cella da 5.180 mAh effettivi (dunque 5.200-5.300 mAh nelle specifiche ufficiali) con supporto per la ricarica wireless a 80 W e per il fast charging cablato a 100 W.