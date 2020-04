Il lancio di iPhone 12 potrebbe slittare a Dicembre o inizio 2021 a causa del Coronavirus

C'è sempre più incertezza intorno al lancio di iPhone 12. A pesare, infatti, è la pandemia di Coronavirus che sta interessando il mondo ed in particolar modo Stati Uniti ed Europa. L'ultimo rapporto riferisce che Apple potrebbe essere costretta a rinviare i nuovi smartphone a Dicembre o, nella peggiore delle ipotesi ad inizio 2021.

Gli analisti di Wedbush, Daniel Ives e Strecker Backle, in una nota di ricerca affermano che c'è una probabilità del 10-15 % che Apple segua la tabella di marcia classica e che quindi gli iPhone 12 vedano la luce ad Ottobre.

La pandemia infatti secondo i due avrebbe portato ad alcuni ritardi nella catena di approvvigionamento, che ancora non è a pieno regime e sta sulla strada della normalizzazione. Il ritorno completo alla normalità però potrebbe richiedere qualche mese, il che causerebbe un effetto a catena che andrebbe ad intaccare anche i piani della società americana.

Ad oggi non sono arrivate conferme a riguardo, ma alcuni rapporti pubblicati in precedenza hanno riferito che la fase di prototipazione di iPhone 12 starebbe per concludersi. Tuttavia, a causa delle restrizioni imposte da Stati Uniti e Cina, i dirigenti Apple non possono recarsi presso gli stabilimenti asiatici per le verifiche di rito, ecco perchè appare quanto mai probabile un rinvio. Ad inizio mese le indiscrezioni riferivano che la decisione definitiva su iPhone 12 sarà presa a maggio, ecco perchè qualche indicazione più precisa dovrebbe arrivare già nel giro di qualche settimana.

Secondo gli ultimi rumor, Apple dovrebbe lanciare quattro nuovi modelli di smartphone. Alcune voci trapelate ieri parlavano di un iPhone 12 con notch più piccolo.