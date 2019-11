Vicino il lancio dell'operatore telefonico Spusu: già attivo il sito web

A poche settimane dalle prime indiscrezioni, l'operatore telefonico Spusu sembra essere pronto ad affacciarsi al mercato italiano. A conferma di ciò arriva la notizia, raccolta puntualmente dai colleghi di MondoMobileWeb, che i webmaster avrebbero già predisposto il sito web ufficiale su cui saranno pubblicizzate le offerte.

Come si può vedere tramite questo indirizzo, attualmente non è presente nulla al di fuori del logo aziendale ed i contatti per la stampa, oltre che quelli di natura fiscale (nome della società, partita IVA e REA).

Il lancio sarebbe previsto comunque nel primo trimestre del 2020, ed a quanto pare la proposta si focalizzerà esclusivamente sulla facilità delle operazioni per i clienti. Nessuna informazioni invece sulle offerte vere e proprie: sappiamo però che si tratterà di un operatore virtuale Full MVNO, che si sorreggerà sull'infrastruttura di Wind Tre.

Spusu già da tempo è attivo in Austria, dove propone agli utenti un'elevata gamma di offerte in grado di adattarsi ad ogni tipo di esigenza, che vanno a coprire varie fasce di prezzo. Il claim che dovrebbe utilizzare sarà "la telefonia mobile dal cuore grande".

Vi terremo aggiornati non appena emergeranno nuove informazioni a riguardo, ma probabilmente bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di veder trapelare le prime promozioni. Nel frattempo però fateci sapere cosa ne pensate: sarà l'ennesimo MVNO, oppure modificherà ulteriormente il mercato?