Lancio in parallelo per le nuove CPU Intel e AMD: arriveranno tra settembre e ottobre

Dopo aver visto i primi, impressionanti benchmark dell'Intel Core i9-13900K, la CPU flagship della lineup Raptor Lake, arrivano oggi interessanti dettagli relativi alle finestre di lancio delle CPU AMD e Intel di nuova generazione e delle rispettive piattaforme per schede madri X670 e Z790.

Il noto leaker Enthusiast Citizen, infatti, ha spiegato che le nuove schede madri arriveranno nella seconda metà del 2022, supportando rispettivamente i processori AMD Ryzen 7000 (nel caso della piattaforma X670) e i processori Intel Raptor Lake (nel caso della piattaforma Z970). Generalmente, il lancio delle schede madri di nuova generazione precede di qualche settimana quello delle relative CPU, perciò possiamo aspettarci un arrivo delle nuove motherboard entro i mesi di settembre o ottobre.

Inoltre, Enthusiast Citizen ha anche confermato che le CPU Ryzen 7000 di AMD utilizzeranno l'architettura Zen 4, con il supporto per le schede madri X670. È possibile che sia i processori che le relative piattaforme vengano annunciati al Computex 2022, a fine maggio, ma la loro vendita sul mercato dovrebbe avere inizio alla metà tra del terzo trimestre del 2022, intorno ai primi giorni di settembre.

In questo caso, dunque, AMD dovrebbe annunciare le sue CPU con largo anticipo rispetto alla loro effettiva commercializzazione, come già avvenuto con i processori Ryzen 5000. Il leak, comunque, sembra in linea con i rumor degli scorsi giorni, secondo cui la produzione di massa delle CPU Ryzen 7000 dovrebbe iniziare entro fine aprile.

Per quanto riguarda le CPU Raptor Lake di Intel, invece, la loro uscita dovrebbe essere fissata per ottobre o novembre, con il lancio quasi in contemporanea delle schede madri Z970 dedicate alla nuova architettura Intel, che dovrebbero raggiungere il mercato a inizio ottobre.



La differenza principale tra le schede madri pensate per i processori Intel e quelle pensate per i processori AMD, comunque, dovrebbe stare nel tipo di RAM supportato: la piattaforma X670, infatti, dovrebbe supportare solo RAM DDR5, mentre le motherboard Z970 dovrebbero funzionare sia con le memorie DDR5 che con le DDR4.