Il lancio di Perseverance avverrà oggi alle 13! Ecco info utili e link della diretta

Il lancio di Perseverance, insieme al suo fidato compagno Ingenuity, è ormai alle porte. Mancano davvero pochi attimi e potremo assistere ad un altro grande passo verso la scoperta di affascinanti dettagli del nostro vicino Pianeta Rosso. Mettiamoci comodi, lo spettacolo sta per iniziare.

Più volte su queste pagine vi abbiamo parlato della missione Mars 2020, e non abbiamo mancato di dare spazio anche ad un corposo approfondimento sul rover Perseverance in cui potrete trovare tutte le informazioni necessarie per comprendere quale portento ingegneristico sia stata la sua costruzione, e soprattutto comprendere perchè questa missione è così importante per le agenzie spaziali di tutto il mondo (e non solo per la NASA)

Adesso che ci troviamo così a ridosso del lancio, con il countdown NASA già partito da un pezzo, ecco un veloce recap di tutto ciò che potrà tornarvi utili per seguire al meglio la diretta streaming, che si prevede già possa rompere diversi record di audience:

Il lancio avverrà da Cape Canaveral intorno alle ore 13:00 italiane (sperando non ci siano troppi ritardi logistici)

(sperando non ci siano troppi ritardi logistici) Il razzo usato per lanciare il carico verso Marte è un Atlas V , uno dei razzi non riutilizzabili più sicuri fin ad ora mai costruiti (è il vettore con la percentuale più alta di successi ad oggi)

, uno dei razzi non riutilizzabili più sicuri fin ad ora mai costruiti (è il vettore con la percentuale più alta di successi ad oggi) La missione impiegherà circa 7 mesi per giungere a destinazione , con l'ammartaggio previsto per il 18 febbraio 2021.

, con l'ammartaggio previsto per il 18 febbraio 2021. Il piccolo velivolo Ingenuity non possiede strumentazione scientifica, ma sarà il primo elicottero a volare su un altro pianeta e verrà testato per oltre un mese con voli da 90 secondi, dando informazioni fondamentali sui futuri veivoli in progettazione.

a volare su un altro pianeta e verrà testato per oltre un mese con voli da 90 secondi, dando informazioni fondamentali sui futuri veivoli in progettazione. Lo scopo principale del rover è quello di studiare e raccogliere campioni di rocce marziane , al fine di scoprire una possibile esistenza - passata e/o presente - di vita aliena.

, al fine di scoprire una possibile esistenza - passata e/o presente - di vita aliena. La diretta potrà essere seguita in diversi modi: sul Canale Twitch Nasa, dallo streaming ufficiale Youtube, su Facebook e anche da Daily Motion

Ricordandovi che ci saranno anche milioni di noi che partiranno e faranno compagnia ai due preziosi veicoli, non ci resta che augurare alla missione Mars 2020 un grande in bocca al lupo!