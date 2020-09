Il lancio di prova dell'agenzia spaziale Astra è stato un fallimento di grande successo

La compagnia Astra ha lanciato il suo Rocket 3.1 il giorno 12 settembre, quando da noi erano appena le 05:20 del mattino. Il lanciatore a due stadi era al suo primo volo orbitale e sembra sia andato tutto liscio alla partenza, ma il razzo ha interrotto la propulsione a metà corsa, finendo per schiantarsi al suolo.

L’Astra Aerospace avrebbe dovuto lanciare entro fine agosto il suo razzo, ma per non intensificare troppo il traffico aerospaziale e dare un po’ più di tempo alla startup americana, si era deciso per un lancio a settembre, come vi avevamo già anticipato. Tutto è stato eseguito come da manuale, e il booster è partito senza carico utile come si esige da un qualunque test di prova.

Il lancio è stato eseguito correttamente, eseguendo un’accensione ottima, il momento che più interessava agli ingegneri. Del resto, è il loro primo razzo e al suo primo volo, quindi era lecito aspettarsi che qualcosa potesse andare storto. Durante l’accensione, il primo stadio che compone il Rocket 3.1 non ha completato la sua combustione – per un problema ancora da verificare – e questo ha fatto sì che precipitasse al suolo prima di raggiungere la quota prevista dal prototipo. Potete visionare il video in calce alla notizia, grazie al tweet di alcuni testimoni.

L’Astra era conscia dei problemi e delle avversità ancora da affrontare prima di poter dichiarare di aver raggiunto l’orbita terrestre mediante un proprio veicolo, e infatti non si è data per vinta: di recente ha confermato quanto detto mesi fa, asserendo che sarà la prima compagnia indipendente a raggiungere l’orbita in soli tre lanci.

La startup californiana vuole offrire servizi a basso costo per la messa in orbita di carichi privati e pubblici, come satelliti e strumentazioni scientifiche. Non è un segreto che la concorrenza in questo settore si è agguerrita parecchio negli ultimi anni, in particolare le società RocketLab e Momentus tenderanno a fornire gli stessi medesimi servizi, e ognuna punterà ai prezzi più convenienti.

“L’incidente” del Rocket 3.1 però non è passato inosservato, e persino Elon Musk ha espresso fiducia nell’Astra utilizzando il suo canale Twitter (lo trovate sotto al video). Di recente anche l'agenzia spaziale cinese ha avuto qualche piccolo problema con un suo razzo LM, quasi precipitato su una scuola.