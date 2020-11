Il lancio di PS5 manda in tilt il sito Mediaworld: lunghe code per effettuare gli acquisti - Aggiornata

Come ampiamente prevedibile, questa mattina i siti web delle principali catene d'elettronica ed informatica sono stati presi d'assalto dai fan, in occasione del day one di PlayStation 5. Da qualche minuto anche il sito di Mediaworld è praticamente inaccessibile.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, collegandosi alla homepage di Mediaworld ci si trova di fronte ad un sistema di fila virtuale. Non è la prima volta che gli e-commerce adottano soluzioni di questo tipo, per evitare congestione e consentire a tutti di effettuare acquisti in serenità.

Nel messaggio si legge che "ci sono moltissime persone che visitano il nostro negozio online in questo momento, c’è una coda per entrare, ma si muove molto velocemente". Il numero di utenti in coda supera quota 25mila, ma abbiamo avuto modo di constatare che la coda si muove effettivamente rapidamente.

Al momento dell'accesso si avranno a disposizione dieci minuti per entrare nel sito e fare gli acquisti.

Ovviamente il sistema vale per tutti i prodotti e non si applica ad una determinata categoria. E' impossibile accedere anche alle offerte incluse nel nuovo volantino di Mediaworld per il Black Friday, che è stato lanciato proprio oggi e sarà attivo fino al 30 Novembre.



Aggiornamento 16:20 - La situazione sembra essere tornata alla normalità: l'accesso al sito è infatti garantito senza alcuna coda e la navigazione appare veloce.



Voi siete riusciti ad entrare? Fatecelo sapere nei commenti.