Il lancio del razzo Vega-C nella Guyana francese è fallito

La storia dei lanci spaziali è costellata di fallimenti e disastri, come quello di Challenger, ma è grazie a questi che la ricerca scientifica riesce a compiere passi enormi. Il 20 dicembre 2022, un razzo Vega C europeo stava tentando di trasportare due satelliti Airbus; ma, solo dopo tre minuti dal decollo, il lancio è fallito.

Era partito dalla base europea della Guyana francese e il tutto era gestito da Arianespace. “Si è verificata un’anomalia” a circa 2 minuti e 27 secondi dopo il distaccamento dal suolo. La missione Vega C ha avuto, sfortunatamente, vita breve. Non si hanno ulteriori informazioni, ma è in programma una conferenza stampa questo mercoledì pomeriggio.

“Sono in corso analisi dei dati per determinare le ragioni di questo fallimento”, ha affermato l’agenzia francese. Questo è stato il primo lancio commerciale di un razzo Vega C, il dispositivo europeo capace di elevare circa 800 chilogrammi nello spazio.

Il lancio aveva lo scopo di portare in orbita due satelliti realizzati da Airbus, Pleiades Neo 5 e 6. Essi si sarebbero dedicati all’osservazione completa del nostro pianeta; infatti, i dispositivi avrebbero fatto parte di una costellazione in grado di riprendere da qualsiasi punto la Gea, con una risoluzione di 30 centimetri. Il razzo ha effettuato con successo il suo viaggio inaugurale il 13 luglio.

Rimanendo in tema di "fallimenti spaziali", ricordate il lancio del razzo cinese Kuaizhou-11?

[JM Guillon/ESA tramite AP]