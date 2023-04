Lancio rimandato per SpaceX: Il razzo più potente mai costruito dovrà attendere ancora

La trepidante attesa del lancio del razzo più grande del mondo purtroppo dovrà continuare per altre 48 ore. SpaceX, infatti, era ormai pronta per il conto alla rovescia del volo di prova di Starship, il suo potentissimo razzo progettato per inviare gli astronauti sulla Luna prima, su Marte poi e magari anche oltre. Ma qualcosa è andato storto.

Questo lunedì, 17 aprile, i tecnici di SpaceX hanno infatti preferito annullare il decollo pochi minuti prima dell'orario di lancio programmato, a causa di un problema di pressurizzazione nella fase di richiamo.

Secondo quanto affermato dai funzionari del colosso spaziale di Elon Musk, il lancio sarà quindi ritardato di almeno 48 ore, scegliendo quindi il prossimo mercoledì 19 aprile come seconda data, cercando di risolvere al più presto il problema di pressurizzazione con il booster Super Heavy.

La Starship era infatti stata programmata per decollare alle 8:20 Central Time (Le 14.20 italiane) dallo Starbase, lo spazioporto di SpaceX a Boca Chica, in Texas, un importante impianto privato di produzione di razzi, sito di test ed appunto di lancio.

L'importanza di questi test è cruciale, poiché l'agenzia spaziale statunitense (la NASA) ha scelto proprio la navicella spaziale Starship per traghettare gli astronauti sulla Luna alla fine del 2025, nella famosa missione nota come Artemis III, riportando quindi gli umani sul suolo del nostro satellite per la prima volta da quando il programma Apollo si è concluso nel 1972.

L'astronave, la più grande mai costruita, è costituita da un veicolo spaziale imponente, progettato per trasportare equipaggio e carico attraverso un modulo collocato in cima ad un razzo Super Heavy che complessivamente raggiunge più di 70 metri di altezza.

