Ogni lancio di SpaceX potrebbe creare piccoli buchi nell'atmosfera

Gli scienziati sono rimasti perplessi di fronte a un fenomeno inaspettato: le "aurore" rosse lasciate dai razzi SpaceX al loro ritorno sulla Terra. Questi razzi stanno letteralmente creando buchi nell'atmosfera terrestre, innescando ciò che è stato soprannominato "aurore di SpaceX", ovvero macchie rosse e sferiche nel cielo notturno.

Tuttavia, come riportato da Spaceweather.com, il termine "aurora" non è del tutto accurato, poiché questi fenomeni sono il risultato dei razzi SpaceX che bruciano i loro motori nell'ionosfera, una parte dell'atmosfera superiore dove la radiazione solare ionizza atomi e molecole per creare uno strato protettivo di elettroni.

Questo fenomeno potrebbe diventare un problema, dato che l'ionosfera svolge una funzione tecnica importante assicurando la stabilità delle comunicazioni radio a onde corte e dei segnali GPS. Tuttavia, gli effetti completi di queste "aurore" non sono ancora del tutto compresi. "La frequenza di queste nuvole rosse potrebbe aumentare con il crescere dei lanci SpaceX in futuro", ha detto Stephen Hummel dell'Osservatorio McDonald di Austin, in Texas.

"Il loro impatto sulla scienza astronomica è ancora in fase di valutazione. I satelliti Starlink sono un problema noto, ma gli effetti dei lanci dei razzi stessi sono un'area di crescente attenzione." Questo fenomeno è abbastanza unico per i razzi SpaceX, che possono bruciare i loro propulsori per atterrare di nuovo a terra. "Durante la combustione, il motore rilascia circa 400 libbre di gas di scarico, principalmente acqua e anidride carbonica", ha detto Jeff Baumgardner, che ha costruito uno strumento personalizzato presso l'Osservatorio McDonald.

"Tutto ciò avviene a [circa 300 chilometri] di altitudine, vicino al picco dell'ionosfera, quindi viene creato un buco significativo."