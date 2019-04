Il lancio di SpaceX per la stazione spaziale è stato rinviato al 30 Aprile

SpaceX, la compagnia spaziale privata di Elon Musk, ha deciso di ritardate il lancio per il rifornimento robotico alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) di quattro giorni.

La capsula cargo Dragon della società californiana è ora in programma per decollare su un razzo Falcon 9 alle 4:22 pm (le 16:22 da noi) del 30 di Aprile 2019, dalla Florida's Cape Canaveral Air Force Station.

"SpaceX sfrutterà il tempo addizionale per eseguire un test antincendio statico e controlli pre-volo" scrivono i funzionari della NASA, "Falcon 9 e Dragon sono sulla buona strada per essere pronti per il volo, tuttavia, il 30 aprile è la data più valida sia per la NASA che per SpaceX a causa dei vincoli della stazione e della meccanica orbitale." Questa sarà la 17esima missione di SpaceX in collaborazione con la NASA.

La compagnia privata di Elon Musk ha anche un accordo per portare dell'equipaggio a bordo dell'ISS, utilizzando il Falcon 9 con una variante di Crew Dragon. Crew Dragon ha effettuato la sua prima missione di test dalla durata di sei giorni chiamata Demo-1, all'ISS il mese scorso. Con la missione Demo-2, la NASA e SpaceX vogliono mandare due astronauti nell'ISS per 14 giorni, e dovrebbe partire a Luglio del 2019.