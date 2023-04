Il lancio di Starship di SpaceX ha incendiato un parco e ha creato molti danni

Così come vi abbiamo riportato, il lancio di Starship di SpaceX è finito con un bel botto! L'evento sembra aver rilasciato un segno significativo nell'ambiente circostante. I danni sono stati importanti: oltre ad aver lasciato un cratere sulla rampa di lancio, ha persino lanciato particolato nell'area circostante... ma non solo.

Recentemente è emerso che il lancio di prova ha addirittura incendiato 14.000 metri quadrati, compreso il terreno appartenente al vicino Boca Chica State Park (un parco statale). Fortunatamente, alla fine, i primi soccorritori alla fine sono riusciti a spegnere l'incendio.

Dopo un controllo da parte degli addetti ai lavori, nonostante l'agenzia non abbia trovato alcuna prova di uccelli o animali selvatici deceduti, gli esperti hanno già affermato che il rumore e i detriti causati dall'evento hanno scosso l'alimentazione degli uccelli locali e i terreni di nidificazione. Per questo motivo in futuro la FAA degli Stati Uniti potrebbe ritardare la tabella di marcia dei successivi lanci di Starship.

"Sebbene non siano stati documentati detriti sui terreni di proprietà dei rifugi, il personale ha documentato circa 156 ettari di detriti sulla struttura di SpaceX e al Boca Chica State Park", ha dichiarato l'agenzia che si occupa del controllo dei terreni statali a Bloomberg. La società guidata da Elon Musk ha lanciato il suo razzo senza alcune precauzioni importanti, come un deviatore di fiamma o una trincea per reindirizzare lo scarico del razzo.

Così il prossimo lancio non avverrà fino a quando SpaceX non potrà confermare che "qualsiasi sistema, processo o procedura relativa all'incidente non influirà sulla sicurezza pubblica", secondo una dichiarazione ottenuta dalla CNBC.