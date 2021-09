Lancio del telescopio che doveva rivoluzionare l'astronomia rinviato: ecco di quanto

Il telescopio spaziale James Webb si sta facendo davvero desiderare. Nel corso della sua vita, infatti, lo strumento è stato rinviato più volte negli anni... fino a mettere in dubbio la sua sopravvivenza. Fortunatamente il telescopio è stato costruito, ma la sua data di lancio è stata rinviata.

La NASA e l'Agenzia spaziale europea (ESA) hanno annunciato un rinvio di "sole" sei settimane: l'osservatorio verrà lanciato - molto probabilmente - il 18 dicembre. "Webb e il suo veicolo di lancio Ariane 5 sono pronti, grazie all'eccellente lavoro svolto da tutti i partner della missione. Non vediamo l'ora di vedere gli ultimi preparativi per il lancio allo spazioporto europeo", ha dichiarato Günther Hasinger, direttore scientifico dell'ESA.

Prima del rinvio la data di lancio era il 31 ottobre, anche se era stato a lungo affermato che il fatidico giorno sarebbe già stato rinviato (dobbiamo anche preoccuparci per quanto riguarda le missioni umane sulla Luna?). L'osservatorio, inoltre, non è ancora stato spedito nel luogo in cui prenderà il volo verso lo spazio, al sito di lancio dell'ESA a Kourou, nella Guyana francese.

Una volta lanciato, il telescopio James Webb impiegherà circa un mese per percorrere 1,5 milioni di chilometri vero la sua destinazione: il secondo punto di Lagrange; questa è un'orbita relativamente stabile sul lato opposto della Terra rispetto al Sole. In questo luogo, lo strumento rimarrà ben schermato dal calore del Sole, permettendogli di svolgere al massimo le sue operazioni.

Dovremmo aspettare un altro po' sia per il lancio che per le prime operazioni scientifiche, poiché gli strumenti saranno attivati dopo 2-3 mesi dall'arrivo nello spazi e le operazioni inizieranno ufficialmente dopo circa 6 mesi.