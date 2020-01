Il lancio del telescopio James Webb della NASA potrebbe essere nuovamente rinviato

Il prossimo grande osservatorio spaziale della NASA, il tanto desiderato James Webb Space Telescope, ha appena ricevuto uno spaventoso rapporto da un'agenzia del governo che ritiene che la missione abbia solo il 12% di possibilità di essere lanciata nei tempi previsti di marzo 2021.

Il documento, rilasciato il 28 gennaio dal Government Accountability Office (GAO), ha affermato che il lancio potrebbe slittare fino a luglio 2021. Non troppo tempo fortunatamente. Complessivamente, però, l'osservatorio ha dovuto affrontare innumerevoli aumenti di spese e rinvii: in tutto la NASA ha speso 9.7 miliardi di dollari per il telescopio, che è stato ritardato di oltre sei anni nell'ultimo decennio.

In origine, l'osservatorio doveva costare "solo" da 1 a 3.5 miliardi di dollari ed essere lanciato tra il 2007 e il 2011. Il nuovo rapporto si basa su una serie di documenti e interviste relative al progetto del James Webb ed è stato esaminato dal personale della NASA prima della pubblicazione. Questa dichiarazione arriva dopo poche settimane l'affermazione del direttore dell'astrofisica dell'agenzia spaziale americana, che ha assicurato che il telescopio fosse sulla buona strada per il lancio a marzo del 2021.

Secondo i risultati del GAO, due problemi con il sistema di comunicazione del telescopio scoperti a marzo e aprile 2019 hanno assorbito una parte relativa della riserva del programma del progetto. Questi ritardi, in sostanza, hanno messo i bastoni tra le ruote alla tabella di marcia dello strumento. "Il progetto non intende attualmente modificare la data di disponibilità del lancio in risposta a questa sola analisi", si legge nel rapporto GAO, "ma prevede di valutare nuovamente la fattibilità della data di disponibilità del lancio nella primavera del 2020 dopo il completamento di importanti compiti tecnici".

Il nuovo grande osservatorio della NASA potrebbe essere nuovamente rinviato? Speriamo di no, ma prepariamoci ad ogni evenienza.