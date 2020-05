Il lancio del telescopio James Webb sempre più vicino: è stato completamente piegato

Il telescopio spaziale di prossima generazione, il James Webb, è stato ripiegato e riposto con successo nella stessa configurazione che avrà quando sarà caricato su un missile Ariane 5 per il lancio durante il prossimo anno. Lo strumento è il più grande e complesso mai costruito dall'agenzia spaziale americana.

A causa della sua grandezza, infatti, l'intero osservatorio è stato progettato per piegarsi su se stesso e ottenere una configurazione molto più piccola. Una volta nello spazio, il telescopio tornerà lentamente nella sua configurazione originale prima di iniziare a scrutare il cosmo. "Il James Webb Space Telescope ha raggiunto per la prima volta un altro importante traguardo con l'intero osservatorio nella sua configurazione di lancio, in preparazione ai test ambientali", dichiara Bill Ochs, project manager di Webb del Goddard Space Flight Center della NASA.

Il team dovrà assicurarsi che ogni componente hardware e software funzionerà non solo individualmente, ma come un unico strumento. Ora che il telescopio è completamente assemblato, i tecnici e gli ingegneri hanno colto l'opportunità unica di comandare l'intero veicolo spaziale e di eseguire le varie fasi di movimento e dispiegamento che eseguirà nello spazio.

"Pur operando con misure di sicurezza personali aumentate a causa del nuovo coronavirus, il progetto continua a fare buoni progressi e a raggiungere traguardi significativi in ​​preparazione per i prossimi test ambientali", afferma infine Gregory L. Robinson, direttore del programma Webb alla NASA. "La NASA valuterà continuamente il programma del progetto e adeguerà le decisioni man mano che la situazione si evolve".