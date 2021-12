Il lancio del telescopio spaziale James Webb ha subito un altro piccolo rinvio

Questo lancio non s'ha da fare. Il telescopio spaziale James Webb è stato rinviato innumerevoli volte nell'ultimo decennio. Soltanto questo mese la sua data di lancio è stata cambiata due volte... e adesso la messa in orbita dello strumento che rivoluzionerà il nostro sapere sul cosmo è stata nuovamente rinviata. Per fortuna soltanto di poche ore.

Il lancio ufficiale, infatti, sarebbe dovuto essere al massimo entro il 24 Dicembre. Tuttavia, a causa del maltempo, la data è stata slittata al 25 Dicembre, a Natale. "Tale decisione è stata dovuta ai venti d'alta quota nel sito di lancio del Centro spaziale della Guiana a Kourou, nella Guyana francese", secondo quanto affermato da Jérôme Rives, responsabile del lancio dell'osservatorio.

Il lavoro sul James Webb è iniziato nel 1996 e doveva essere lanciato nel 2007; 14 anni dopo si sta ancora attendendo la sua "messa in onda". "Questa è una missione straordinaria", ha dichiarato Bill Nelson, amministratore della NASA. "È un brillante esempio di ciò che possiamo realizzare quando sogniamo in grande. Questo progetto è un'impresa rischiosa ma ovviamente, quando vuoi una grande ricompensa, si deve correre un grosso rischio".

La NASA inizierà la copertura del lancio con la sua diretta streaming (che potrete osservare sulla NASA TV) alle ore 12:00 di Sabato 25 Dicembre e dovrebbe decollare non prima delle 13:00. "Il James Webb Space Telescope è un momento Apollo per tutta la NASA, per il mondo intero, ma soprattutto per i programmi scientifici in tutto il mondo", ha affermato infine Thomas Zurbuchen, amministratore associato della direzione della missione scientifica della NASA. "È roba da sogni".

Insomma, insieme ai vostri cari il giorno di Natale potrete osservare un vero e proprio momento storico... anche se gli astronomi hanno paura del lancio del James Webb.