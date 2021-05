Il lancio del telescopio spaziale James Webb potrebbe essere rinviato... di nuovo!

Nulla da fare: questo lancio del telescopio spaziale James Webb proprio non s'ha da fare! Recentemente, infatti, è stato pubblicato un nuovo rapporto che suggerisce che il lancio del James Webb Space Telescope sarà rinviato, una notizia simile che vi avevamo già dato qualche tempo fa su queste pagine.

Lo strumento questa volta non c'entra nulla, poiché è praticamente completo al 100%, è stata identificata un'anomalia nel veicolo di lancio Ariane 5 che avrà il compito di trasportare il telescopio in orbita il 31 ottobre 2021. Fortunatamente non si tratta di un rinvio a "data da destinarsi", ma bensì "solo" di qualche settimana.

Sebbene il razzo Ariane 5 sia considerato affidabile, ha avuto problemi in due lanci precedenti in cui si è verificata un'accelerazione inaspettata. Per questo motivo il razzo stesso è rimasto a terra per diversi mesi, in attesa che l'Agenzia spaziale europea (ESA) e il produttore del razzo indaghino sulla questione.

Prima che il James Webb Space Telescope venga lanciato in orbita, verranno condotti altri due lanci con il razzo Ariane 5, fissati per non prima di giugno e agosto di quest'anno. Una volta lanciato il primo carico in orbita, secondo i funzionari, il telescopio potrà essere lanciato non prima di quattro mesi. In base a quanto si legge dal rapporto, quindi, il produttore di razzi deve dimostrare che il problema sia stato corretto in almeno due lanci prima del lancio del James Webb.

In caso contrario il rinvio dello strumento sembra essere molto probabile.