Android 12 potrebbe arrivare a breve: lancio previsto a inizio ottobre?

Un documento interno di Google portato a galla da un utente del forum XDA rivelerebbe la data di uscita della prima versione stabile di Android 12. La release del sistema operativo sarebbe fissata per il 4 ottobre sia per gli sviluppatori tramite AOSP (Android Open Source Project) che per i consumatori.

Nello stesso documento sarebbero presenti le date di fine supporto per Android 10 e 11, che potete vedere nell'immagine in calce: in particolare, Android 10 non avrà patch per la sicurezza a partire da dicembre 2024, mentre Android 11 smetterà di ricevere aggiornamenti a fine 2025.

La data del 4 ottobre sarebbe corroborata da un altro indizio: nel trailer di presentazione di Google Pixel 6 alcuni utenti hanno notato che l'app del calendario sarebbe stata fissata sul 19 ottobre, indicando la data d'uscita del nuovo smartphone di Mountain View. Sappiamo che Pixel 6 sarà lanciato con Android 12 preinstallato, quindi non è strano pensare che il sistema operativo possa essere reso disponibile circa due settimane prima per gli altri smartphone.

