Da lander 'catapulte' a veicoli dotati di 'torri'. Ecco i mezzi più strani per la Luna

In vista delle missioni del programma Artemis, la NASA ha sovvenzionato (con 1 milione di dollari) diversi "strani" progetti, da un lander catapulta, a veicoli "torri". Il tutto, fa parte del progetto Breakthrough, Innovative and Game-changing (BIG).

L'idea della catapulta è venuta all'Arizona State University. Quest'ultima dovrebbe essere capace di lanciare sonde a forma di palla da un lander lunare, oltre a trasmettere dati per diverse ore, consentendo di esaminare rapidamente nuove aree. Anche il Dartmouth College vuole esplorare nuovi luoghi sul nostro satellite, con veicoli capaci di lavorare in modo indipendente o di unirsi a sistemi simili a tram che condividono energia e sono in grado di viaggiare meglio su terreni morbidi.

Altre sovvenzioni andranno a progetti che esamineranno come comunicare al meglio sulla superficie della Luna. Una sovvenzione di 163.900 dollari andrà al Massachusetts Institute of Technology, che sta lavorando su una torre, capace di sollevarsi da circa 30 metri da un lander lunare. Ciò potrebbe essere utilizzato come relè per le comunicazioni, nonché come una posizione dalla quale scattare foto ad alta risoluzione.

Una delle sfide più significative che l'esplorazione lunare deve affrontare è quella di fare a meno dell'energia solare tradizionale, che normalmente verrebbe utilizzata per mantenere cariche batterie e sistemi. Due delle sovvenzioni stanno lavorando a dei progetti che utilizzerebbero laser ad alta potenza per distribuire energia tra queste aree. Ovviamente, alla fine, non tutti questi progetti saranno adatti per essere dispiegati sulla Luna. Nel corso di otto mesi, infatti, queste squadre lavoreranno sodo per presentare la loro tecnologia. La scadenza è fissata a novembre 2020.

Staremo a vedere quale di questa verrà utilizzata per il nostro satellite.