Il lander dell'India non è stato ancora trovato, ma è da qualche parte in questa foto

La prima parte della missione Chandrayaan-2 dell'India non è finita per niente bene. Il lander che doveva atterrare vicino al polo sud lunare non è riuscito nel suo intento, schiantandosi una volta raggiunti i pochi chilometri sopra la superficie.

Il rover è ancora sulla Luna però, da qualche parte in mezzo ai crateri e in attesa di essere trovato. Gli ingegneri dell'India hanno provato a riavviare le funzioni del veicolo spaziale, per due settimane, ma non sono riusciti nel loro intento.

L'immagine (visibile in calce all'articolo) è stata catturata dal Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA il 17 settembre, mentre sorvolava il sito di atterraggio della missione indiana. L'India Space Research Organization (ISRO) ha dichiarato di essere in grado di individuare il lander grazie all'orbiter della missione Chandrayaan-2, tuttavia, l'agenzia non ha ancora rilasciato nessuna fotografia del ritrovamento.

La NASA aveva intenzione di aiutare nella ricerca, ma l'angolazione del LRO non era delle migliori. Inoltre il lander Vikram, secondo gli ultimi aggiornamenti inviati alla Terra, si trovava fuori dalla rotta prestabilita dagli ingegneri indiani. Questo complica ulteriormente le cose.

Ciononostante,la NASA sorvolerà nuovamente il sito di atterraggio il prossimo mese, quando le possibilità di avvistare il lander saranno più favorevoli. Nel frattempo non tutto è perduto per l'India, che oltre ad avere nuovi piani per l'esplorazione del satellite e dello spazio, continuerà a studiare la Luna per un anno, grazie all'orbiter.