Il lander dell'India ha rivelato dei 'movimenti sospetti' sotto la Luna

Un silenzio interrotto solo da un fruscio, un sussurro che potrebbe essere la chiave per svelare i misteri più reconditi del nostro satellite naturale. Ebbene, la missione Chandrayaan-3 dell'India potrebbe aver appena registrato i primi dati sismici sulla Luna dal lontano decennio dei '70. Un'altra grande scoperta, insomma, dopo quella sullo zolfo.

Secondo quanto rivelato, la rivelazione potrebbe cambiare per sempre la nostra comprensione di questo enigmatico corpo celeste. Il lander Vikram, parte della missione, è dotato di un innovativo strumento chiamato ILSA (Instrument for Lunar Seismic Activity), basato sulla tecnologia MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), che ha registrato non solo i movimenti del rover Pragyan sulla superficie lunare, ma anche quello che sembra essere un evento naturale, come un terremoto o un impatto.

Questo strumento è stato progettato con l'obiettivo primario di misurare le vibrazioni del terreno generate da eventi naturali e artificiali. La scoperta è così entusiasmante che ha riportato alla luce l'importanza dei dati sismici per comprendere la struttura interna della Luna, un argomento che ha affascinato gli scienziati fin dai tempi del programma Apollo.

Ora, mentre Vikram e Pragyan sono in modalità "sonno" a causa della notte lunare che dura circa 14 giorni, il mondo scientifico è in trepidante attesa del risveglio dei due esploratori, previsto per il 22 settembre, per continuare le loro ricerche e forse svelare finalmente i segreti che la Luna ha custodito gelosamente per eoni.