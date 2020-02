Lander InSight della NASA ha recentemente rilevato bagliori nel cielo notturno di Marte

Marte è ancora un luogo sconosciuto. Nonostante sia il pianeta più studiato - dopo la Terra ovviamente - molti dei suoi "meccanismi" sono ancora non documentati. Recentemente è stata riportata la notizia di alcuni bagliori rilevati nel cielo notturno marziano. No, non si tratta di luci "aliene", ma di un fenomeno chimico.

Il documento è stato pubblicato su una serie di riviste, Nature Geoscience e Nature Communications, e fa parte delle scoperte effettuate dal lander InSight della NASA, che si trova sul Pianeta Rosso dal 2018. Il veicolo spaziale, inoltre, ha anche scoperto recentemente che Marte è un pianeta geologicamente attivo.

Grazie alle capacità di imaging notturno del lander, il team di scienze meteorologiche è stato in grado di osservare alcuni bagliori nel cielo notturno marziano. Questi bagliori sembrano essere stati causati da reazioni fotochimiche nel cielo. L'effetto era già stato precedentemente previsto, ma non era mai stato confermato direttamente prima d'ora.

Il lander è anche dotato di sensori meteorologici estremamente sensibili in grado di tenere sotto controllo tutto quello che lo circonda. "Abbiamo i sensori meteorologici più capaci che siano mai stati inviati su Marte", afferma Don Banfield della Cornell University. Ad esempio, i sensori di pressione della missione sono 20 volte più veloci e più sensibili dei suoi predecessori, e le prestazioni dei suoi sensori del vento sono eguagliate solo dagli strumenti utilizzati dai lander del programma Viking della NASA, atterrati sul Pianeta Rosso negli anni '70.