Il lander InSight è a rischio: attivata la 'modalità d'emergenza' per tenerlo in vita

Ci risiamo: Marte ne ha combinata un'altra delle sue e stavolta sta mettendo a dura prova la resistenza del lander InSight, che dal 2018 opera nella zona Elysium Planitia in cerca di fenomeni sismici. La carica residua del lander è esigua, e i suoi pannelli solari potrebbero non bastare.

Durante i suoi anni di attività, InSight non ha avuto certo vita facile: prima ha dovuto combattere contro le asperità del suolo, e ora si ritrova contro il più temibile asso nella manica delle calamità di Marte, la polvere.

Sono già diversi mesi che sul lander si nota un accumulo consistente di sabbia e polvere, riducendo l'efficienza dei pannelli solari a circa il 27% rispetto alla normale capacità. Gli ingegneri della NASA conoscono bene questo pericolo, ma è il pianeta stesso - di solito - a rimediare a questi piccoli inconvenienti mediante le tempeste di sabbia più forti che si ripresentano a cicli regolari durante il cambio delle stagioni marziane.

Purtroppo però, quest'anno la zona di atterraggio di InSight non è stata colpita da raffiche abbastanza intense da ripulire i pannelli solari, e quindi il lander adesso dovrà sopravvivere in modalità ibernata, come se fosse in "risparmio energetico". Oltretutto, le stagioni su Marte sono più dure per l'emisfero meridionale (e Insight è proprio poco sotto l'equatore marziano), in quanto il pianeta si dirige contemporaneamente verso il suo afelio, il punto di massima lontananza dal Sole. InSight dovrà affrontare un inverno particolarmente difficile, con temperature notturne anche di -120 °C.

Sulla Terra abbiamo imparato che la posizione del pianeta rispetto al Sole non influisce sulle stagioni, essendo tutta colpa dell'inclinazione dell'asse di rotazione; su Marte il discorso è un po' diverso ed entrambi i fattori sono importanti, dal momento che l'orbita marziana presenta un'ellitticità molto più accentuata.

Marte mieterà un'altra vittima come ha fatto con il povero Opportunity? InSight riuscirà a sopravvivere? L'agenzia spaziale statunitense spera di riportare in attività InSight dopo luglio 2021 e, se riuscirà a sopravvivere a questo inverno marziano, il lander potrà continuare ad ascoltare i terremoti e monitorare il tempo fino al 2022.