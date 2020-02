Ecco il luogo dove il lander italiano Schiaparelli si è schiantato su Marte

Lo Schiaparelli EDM Lander era un veicolo spaziale che costituiva parte della missione ExoMars sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea e da Roscosmos per esplorare Marte. È stato progettato e costruito in Italia con lo scopo di fornire alle due agenzie la tecnologia per compiere un atterraggio controllato sulla superficie del Pianeta Rosso.

La missione ExoMars è arrivata su Marte il 19 ottobre 2016 e, mentre il Trace Gas Orbiter (TGO) stabilì con successo l'orbita attorno al pianeta, il lander Schiaparelli si schiantò sulla sua superficie. Recentemente, la telecamera HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter ha catturato le immagini della regione dello schianto, per osservarne l'aspetto tre anni più tardi.

Vicino al luogo "del decesso", potrebbero esseri anche alcune parti del veicolo: il guscio posteriore e il paracadute. Gran parte dell'alone che si è creato intorno al cratere, oggi, è ormai sbiadito, in parte per colpa delle tempeste di polvere del pianeta. Anche il paracadute sembra aver cambiato forma dall'ultima volta che è stato ripreso.

In ogni caso, questo incidente ci ricorda che far atterrare veicoli su Marte è un lavoro complicato e che spesso porta imprevisti inattesi. Nonostante questo, ci sono in programma diverse missioni per il Pianeta Rosso: a partire dal Mars 2020 della NASA, dal rover Rosalind Franklin dell'ESA e dall'Huoxing-1 (Mars-1) dalla Cina.