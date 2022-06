Il lander lunare cinese ha scoperto da dove proviene l'acqua sulla Luna

I campioni di un antico tipo di basalto, prelevati dal lander cinese Chang'E-5 nel vasto mare lunare denominato "Oceanus Procellarum", o "Oceano delle Tempeste", potrebbero essere in grado di aiutare a determinare l'origine della fonte delle tracce d'acqua rinvenute sul nostro satellite.

Il modulo cinese ha fornito la prima conferma definitiva, ed in tempo reale in loco, del segnale d'acqua nelle rocce e nel suolo del basalto, rinvenuto nel 2020 tramite analisi spettrali.

La scoperta era già stata convalidata nel 2021, attraverso l'analisi di laboratorio dei campioni raccolti dal lander nel 2021. Ora però, il team di Chang'E-5 ha anche determinato da dove proviene l'acqua, pubblicando i risultati sulle pagine di Nature Communications.

Li Chunlai, del National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences (NAOC), ha affermato: "Per la prima volta al mondo, i risultati dell'analisi di laboratorio dei campioni lunari ed i dati spettrali delle indagini sulla superficie in situ, sono stati utilizzati congiuntamente per esaminare la presenza, la forma e la quantità di acqua nei campioni lunari".

"I risultati rispondono accuratamente alla domanda sulle caratteristiche di distribuzione e sull'origine dell'acqua nella zona di atterraggio di Chang'E-5, fornendo una verità fondamentale per l'interpretazione e la stima dei segnali nei dati di rilevamento", ha aggiunto.

Ovviamente, Chang'E-5 non ha trovato fiumi o sorgenti idriche lunari; piuttosto il lander ha identificato, tracce di idrossile nelle rocce e nel suolo sulla superficie del nostro satellite.

Le molecole, composte da un atomo di ossigeno ed uno di idrogeno, sono l'ingrediente principale dell'acqua, nonché il risultato più comune delle molecole di H2O che reagiscono chimicamente con altra materia.

"Questa presenza di idrossile è tipico della Luna, dimostrando la presenza di H2O interna di origine autoctona nei campioni lunari Chang'E-5 e che l'acqua ha svolto un ruolo importante nella formazione e cristallizzazione del magma basaltico lunare", ha spiegato Li Chunlai.

"Indagando sull'acqua lunare e sulla sua sorgente, stiamo imparando di più sulla formazione e l'evoluzione non solo della Luna stessa, ma anche del sistema solare. Inoltre, l'acqua lunare potrebbe fornire supporto per le future risorse lunari umane in situ", ha concluso.

I ricercatori stanno pianificando successive esplorazioni lunari con i futuri moduli Chang'E-6 e Chang'E-7, per continuare a cercare altre fonti di acqua lunare tramite telerilevamento, rilevamento in loco ed analisi di laboratorio.