Il lander Mars InSight della NASA manda l'ultima foto prima della morte

Sul Pianeta Rosso il lander Mars InSight della NASA, giorno dopo giorno, perde sempre più potenza e "vitalità", mentre la sabbia seppellisce lentamente le sue spoglie metalliche. Così come potrete vedere dalla foto - definita l'ultima della sua missione - il veicolo è ricoperto quasi totalmente di polvere... un chiaro segno della sua fine.

Attualmente il lander funziona solo a circa un decimo della sua capacità di atterraggio di 5.000 wattora, e la nuova immagine mostra quanta regolite si è accumulata negli ultimi tre anni e mezzo terrestri. Il veicolo spaziale atterrò per la prima volta nel 2018 e aveva l'obiettivo di comprendere meglio l'interno di Marte.

I dati raccolti saranno disponibili per sempre, ma le strumentazioni smetteranno di funzionare molto presto. L'ultima immagine è stata rilasciata lunedì 23 maggio, ma è stata scattata il 24 aprile, il 1.211esimo giorno marziano della missione. L'agenzia afferma che InSight probabilmente avrà una potenza insufficiente entro la fine dell'anno per condurre una nuova scienza.

L'intero sistema non aveva alcun modo per rimuovere la polvere, affidandosi invece al passaggio di diavoli di polvere o forti brezze per pulire il lander. C'è ancora una flebile speranza perché se una brezza di vento passasse sopra il veicolo spaziale e rimuovesse la polvere accumulata, InSight potrebbe avere una piccola ricarica di energia.

"Ha superato le nostre aspettative su Marte, e quindi potrebbe effettivamente durare più a lungo", ha dichiarato Bruce Banerdt, il principale ricercatore del Jet Propulsion Laboratory della NASA per la missione. Insomma la fine è decretata, ma la speranza è l'ultima a morire.