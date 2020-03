Il lander e rover cinese Chang'e 4 completano il loro 15esimo giorno lunare

Vi abbiamo già raccontato su queste pagine dell'impresa del rover e lander cinese, che stanno attualmente esplorando il lato nascosto del nostro satellite. I due veicoli spaziali hanno guidato per un totale di 400 metri sulla superficie lunare, e adesso si sono spenti e sono entrati in "modalità di riposo" l'1 marzo nel cratere Von Kármán.

Secondo quanto affermato dal China Lunar Exploration Program (CLEP), tutti gli strumenti scientifici su entrambi i veicoli spaziali sono in buone condizioni. I due veicoli a energia solare avevano iniziato le loro attività per il 15 febbraio. "Il team sta cercando di raggiungere nuove aree per far avanzare la comprensione della storia e della geologia della regione", secondo quanto affermato da Li Chunlai, vicedirettore dei National Astronomical Observatories of China (NAOC).

La speranza del team è quella che il rover duri ancora per un altro anno. "Se [il rover] può entrare in una zona di basalto, forse possiamo comprendere meglio la distribuzione e la struttura della zona. La distanza può essere di 1.8 chilometri. Penso che potrebbe volerci un altro anno", continua Li. La comunicazione tra i veicoli sul lato opposto della Luna e il team cinese, è facilitata dal satellite Queqiao, che opera in un'orbita speciale intorno alla compagna della Terra (che potrebbero essere due).

Il sedicesimo giorno lunare dovrebbe iniziare intorno al 17 marzo, dopo l'alba sul cratere Von Kármán. Speriamo che, anche questa volta, i due veicoli spaziali riusciranno a risvegliarsi.