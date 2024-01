Il lander che tornerà sulla Luna dopo 50 anni è in serio pericolo

Il lander lunare Peregrine One, il primo degli Stati Uniti a essere lanciato nello spazio in più di cinquant'anni, sta affrontando gravi difficoltà. Costruito dalla compagnia spaziale privata di Pittsburgh, Astrobotic, il veicolo è stato lanciato su un razzo Vulcan della United Launch Alliance dal Cape Canaveral qualche giorno fa.

Purtroppo, secondo una recente dichiarazione condivisa da Astrobotic su X, si è verificata un'anomalia che ha impedito ad Astrobotic di raggiungere un'orientazione stabile verso il Sole. Questo problema sta rendendo difficile per la navicella caricare completamente la sua batteria, il che potrebbe portare a gravi problemi.

Poco più di un'ora dopo, Astrobotic ha rilasciato una dichiarazione di follow-up, affermando che la posizione instabile, se confermata, "minaccia la capacità della navicella di atterrare dolcemente sulla Luna". In risposta, il team ha "sviluppato ed eseguito una manovra improvvisata per riorientare i pannelli solari verso il Sole". Il piano affrettato ha avuto però delle conseguenze impreviste, apparentemente causando la perdita di comunicazione con la navicella.

In breve, la situazione non sembra promettente per il primo tentativo del paese di far atterrare dolcemente una navicella sulla Luna dalla missione Apollo 17 nel 1972. Questa notizia non fa altro che mostrarci ancora una volta le numerose sfide e i rischi associati alle missioni spaziali, specialmente quelle che cercano di esplorare e atterrare su corpi celesti come la Luna.

Chissà cosa succederà esplorando Marte... anche se Elon Musk è stato abbastanza chiaro.