In Lapponia una temperatura così alta non si vedeva da 100 anni: ecco quant'è

Quando pensiamo alla Lapponia, la terra natia di Babbo Natale, sicuramente ci immaginiamo freddo, neve e tanto spirito natalizio. Sicuramente quest'ultimo esiste ancora nella zona, ma gli altri due, invece, no. Il 5 luglio la Lapponia ha registrato una temperatura di 33,5°C in una stazione meteorologica a Kevo, Utsjoki.

Si tratta della temperatura più calda mai registrata in Lapponia dal luglio 1914, quando la stazione meteorologica Thule nella parte occidentale di Inari registrò una temperatura record non ufficiale di 34,7 °C. In nuovo risultato è stato confermato dall'Istituto meteorologico finlandese (FMI).

Per essere chiari, la Lapponia è la regione più grande e settentrionale della Finlandia, parte della quale si estende nel circolo polare artico. Sicuramente durante l'estate è molto diversa da come la immaginiamo, poiché si crea un clima molto più temperato, ma quest'anno la situazione è comunque diventata eclatante.

"Come giugno, a luglio inizia ad esserci molto caldo. Praticamente da nessuna parte ha ancora piovuto. Sembrerebbe che stia per iniziare un nuovo periodo di siccità e caldo", ha dichiarato questa settimana Helsingin Sanomat Jari Tuovinen, meteorologo di FMI. "Un'altra ondata di siccità sta arrivando in Finlandia. Sembra abbastanza brutta per il momento".

Attualmente, secondo quanto riportato, tutti i paesi nordici stanno sperimentando un caldo soffocante, con alte temperature e carenza d'acqua. Una situazione simile, ma più grave, si sta verificando in Nord America e in Canada, dove le infrastrutture si stanno "sciogliendo" e le temperature sono arrivate a 50 °C.