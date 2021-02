Il laptop da 7 schermi con GTX 1060, il prodotto per il multitasking

Se pensate di essere realmente multitasking, probabilmente non avete ancora visto il laptop che dispone di sette schermi. Sì, avete capito bene: qualcuno ha realmente avuto l'idea di realizzare questo tipo di prodotto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, un'azienda chiamata Expanscape ha dato vita al portatile chiamato Aurora 7. Quest'ultimo dispone di vari supporti collegati, sia ai lati che in alto. In parole povere, l'utente può sfruttare l'ampio spazio a sua disposizione per posizionare un po' tutti i programmi di cui ha bisogno. Il peso? 26 libbre, ovvero circa 11,8 chilogrammi. Si tratta chiaramente di un dispositivo pensato per pochi e infatti già nella presentazione si fa riferimento all'utilizzo da parte, ad esempio, di sviluppatori.

In ogni caso, possiamo essenzialmente definirlo un prototipo, dato che attualmente non sembra essere in vendita. Per il resto, il display principale da 17,3 pollici dispone di risoluzione 4K ed è "affiancato" da tre pannelli simili, due ai lati e uno in alto. Ci sono inoltre due display da 7 pollici con risoluzione 1200p posizionati appena sopra a quelli ai lati. Finora il conteggio totale degli schermi è fermo a sei: uno principale, uno in alto e quattro ai lati. Vi starete dunque probabilmente chiedendo dove sia il settimo display. Ebbene, quest'ultimo si trova sul poggiapolsi ed è un altro pannello da 7 pollici con risoluzione 1200p.

Vi farà inoltre sorridere la scheda video montata da questo laptop: l'immancabile NVIDIA GeForce GTX 1060. Al suo fianco ci sono il processore Intel Core i9-9900K e 64GB di RAM. Per il resto, in futuro l'azienda pianifica di utilizzare anche altri componenti per il prototipo, ad esempio una GPU RTX 2070. Per maggiori dettagli in merito al laptop, potete fare riferimento al sito ufficiale di Expanscape.