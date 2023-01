Laptop Acer con RTX 3050 a 300 euro in meno da Mediaworld

Contemporaneamente agli XDays lanciati oggi da Mediaworld presso la stessa catena di negozi ha corso anche una iniziativa promozionale molto specifica: si tratta del volantino Gaming Experience, con il quale la società propone anche un Acer Nitro 5 con RTX 3050 a un prezzo speciale.

Il modello interessato è l’Acer Nitro 5 AN515-58-750H, caratterizzato sotto la scocca dalla presenza della detta GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 con 6 GB di vRAM, 16 GB di RAM DDR4 con possibilità di espanderla a 32 GB, SSD da 512 GB e processore Intel Core i7-12700H, la cui frequenza base è di 2,3 GHz e arriva a un massimo di 4,7 GHz. Il display in dotazione, infine, è un Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento pari a massimo 144Hz. Il sistema operativo, infine, è Windows 11 Home.

Questo laptop da gaming di ultima generazione normalmente costerebbe 1.799,99 euro ma, grazie alla offerta ora attiva, il prezzo scende a 1.499,99 euro. La spedizione è gratuita e la consegna assicurata entro massimo 6 giorni; nei casi migliori viene completata addirittura in un singolo giorno. In alternativa, potete procedere con il ritiro presso il punto vendita Mediaworld più vicino se non volete attendere altro tempo. Infine, facciamo presente che è possibile acquistare protezione aggiuntiva su danni, guasti e furti pagando minimo 139,99 euro.

Osservando invece le promozioni attive nel resto del catalogo Mediaworld notiamo la disponibilità del proiettore Samsung The Freestyle al 39% in meno.