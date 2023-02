Laptop Acer con RTX 3070 Ti a un prezzo bomba su Amazon, che sconto!

Nella stessa giornata in cui Amazon rilancia offerte bomba su televisori Samsung di ultima generazione, dallo stesso portale di e-commerce riprendiamo una ottima promozione su un laptop da gaming Acer con RTX 3070 Ti, proposto quasi al prezzo più basso di sempre per un periodo di tempo non specificato.

Stiamo parlando del modello Acer Nitro 5 AN515-46-R3JR, dotato in particolare del processore AMD Ryzen 9 6900HX e della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB. Lato memoria si trovano 16 GB di RAM DDR5 e un singolo SSD da 1 terabyte. Infine, il display è un IPS LCD FHD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento massima di 165Hz, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

Il prezzo consigliato dal produttore e proposto di base dalla società di Seattle è pari a 2.499 euro ma, grazie a questo sconto ora attivo, scende a 1.849 euro, ovvero del 26%. Il minimo storico registrato sul portale, stando al grafico offerto da Keepa, è pari a 1.800,01 euro; di conseguenza, si tratta veramente di una offerta molto interessante per tutti coloro che sono alla ricerca di un computer portatile da gioco top di gamma a una cifra più accessibile.

Il pagamento può essere completato anche in dodici rate senza interessi secondo il piano Amazon, oppure in più mensilità con interessi stando al piano Cofidis selezionabile al check-out. In aggiunta, la consegna avviene senza costi aggiuntivi.

