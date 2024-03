Laptop ASUS da 15,6 pollici A MENO DI 500 EURO su Amazon con l'offerta a tempo

In questo 27 Marzo 2024, troviamo uno sconto molto interessante anche su un laptop ASUS da 15,6 pollici con processore i3, 8GB di RAM ed SSD da 512GB, su cui è possibile risparmiare il 17% rispetto al prezzo di listino.

ACQUISTA SUBITO



L’ASUS VivoBook 15 F1504ZA è disponibile in offerta a 479 Euro, il 17% in meno rispetto ai 579 Euro di listino, che rappresenta il prezzo più basso raggiunto di recente. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì prossimo per coloro che effettuano l’ordine entro 5 ore e 7 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, ed Amazon permette anche di effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di consegna, con possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis.

La configurazione in questione è dotata di un monitor da 15,6 pollici FHD a 60Hz, processore Intel Core 12 gen i3-1215U, 8 gigabyte di RAM, SSD da 512GB, scheda grafica integrata e Windows 11 Home come sistema operativo. Siamo di fronte ad un’offerta a tempo, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente.