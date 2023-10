Laptop ASUS da 15,6 pollici in sconto su Amazon per il weekend: 200 Euro in meno

In questa prima domenica di ottobre 2023, Amazon propone uno sconto molto interessante su un laptop ASUS della gamma VivoBook con schermo da 15,6 pollici. Nella fattispecie, il colosso di Seattle permette di ottenere una riduzione di 200 Euro dal prezzo di listino.

Di seguito i dettagli della configurazione:

ASUS Vivobook 15 F1502ZA-EJ1380W, Notebook con Monitor 15,6" Antiglare, Intel Core 12ma gen i5-1235U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Grafica Intel Iris Xe, Argento: 549 Euro (749 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 4 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l’ordine entro 4 ore e 5 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. Amazon permette anche di scegliere il pagamento a rate con Cofidis alle condizioni previste ed indicate direttamente al momento del pagamento.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre vi invitiamo ad effettuare l’ordine nel minor tempo possibile per poter approfittare dello sconto.