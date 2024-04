Laptop ASUS con schermo OLED in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Amazon quest’oggi permette di acquistare a prezzo ridotto anche un laptop a marchio ASUS con schermo OLED da 15,6 pollici e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4GB di memoria GDDR6.

L’ASUS ZenBook Pro da 15 pollici è disponibile in offerta a 1249 Euro, il 26% in meno rispetto ai 1699 Euro. L’offerta a tempo garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per giovedì prossimo se si effettua l’ordine entro 7 ore ed 11 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La configurazione in questione è dotata di un display da 15,6 pollici Touch OLED FHD Glossy, processore AMD Ryzen 7 5800H, 16GB di RAM, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4GB di memoria GDDR6 e Windows 11 Home come sistema operativo.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!