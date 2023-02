Laptop ASUS TUF con RTX 3050 a 400 euro in meno da Mediaworld

Al di fuori dei volantini ora attivi da Mediaworld, come gli XDays solo online lanciati ieri, la catena di distribuzione propone ai consumatori tante offerte interessanti. Nella categoria specifica Gaming Experience, ad esempio, si trova un laptop ASUS TUF con RTX 3050 a 400 euro in meno.

Il modello interessato è per l’esattezza l’ASUS TUF FA506ICB-HN114W, il quale ha un display IPS LCD Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento massima pari a 144Hz. Sotto la scocca si trovano invece la già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, accompagnata dal processore AMD Ryzen 7 4800H capace di arrivare a 4,2 GHz di clock. Lato memoria si trovano poi 16 GB di RAM e un singolo SSD da 512 GB. Infine, il sistema operativo già installato è Windows 11 Home.

Il prezzo consigliato dal produttore è pari a 1.399,99 euro ma, con l’offerta ora attiva, Mediaworld lo porta a 999,99 euro per un taglio del 28,57% sul listino. Nella quota citata non si trovano i 9,99 euro da pagare per la consegna a domicilio, che viene garantita in minimo tre giorni e massimo sei giorni, procedendo con l’ordine nella giornata odierna, 10 febbraio 2023. In alternativa, si può completare l’acquisto online per poi ritirare il computer portatile in negozio, se disponibile nel punto vendita più vicino.

Considerate le performance offerte dal computer, la promozione non va per nulla sottovalutata se siete alla ricerca di un laptop con queste capacità.

