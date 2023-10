Laptop ASUS VivoBook ed iPhone 14 Plus in offerta su Amazon: le offerte di fine ottobre

Mentre continua la Orange Week di Expert, anche Amazon propone una serie di sconti molto interessanti in questo lunedì di fine ottobre 2023, che ci avvicina ad Halloween ed a brevi passi verso la stagione di Natale. Nella fattispecie, quest’oggi troviamo in offerta un laptop ASUS ed un iPhone 14 Plus.

Di seguito i dettagli:

ASUS Vivobook 15 F1502ZA-EJ1418W, Notebook con Monitor 15,6" Antiglare, Intel Core 12ma gen i7-1255U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, grafica Intel Iris Xe, Argento: 699 Euro (899 Euro)

Apple iPhone 14 Plus (512 GB) - Azzurro: 999 Euro (1359 Euro)

Per quanto concerne il laptop, la consegna è garantita a stretto giro di orologio e già entro giovedì 2 Novembre 2023 è possibile ricevere a casa il laptop se si effettua l’ordine in giornata odierna, entro 2 ore e 55 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Discorso diverso su iPhone 14 Plus da 512Gb, per cui l’arrivo a casa è garantito tra il 3 ed il 7 Novembre 2023, ma in questo caso la vendita e spedizione è gestita da un venditore terzo, ma il prodotto beneficia comunque di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.