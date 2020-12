POCO Laptop avvistato fra le certificazioni BIS: primo notebook in arrivo?

A pochi giorni dal lancio italiano di POCO M3, il sub-brand di Xiaomi sembrava non dover tirare ulteriori conigli dal cappello per questo 2020, invece sembra in procinto di essere lanciato sul mercato il primo notebook targato POCO.

Il brand cinese si è contraddistinto negli ultimi anni nella produzione di smartphone dal rapporto prezzo/prestazioni estremamente vantaggioso e non sembra volersi fermare a questo mercato, dal momento che ben due modelli di notebook hanno superato il processo di certificazione BIS (Bureau of Indian Standards).

Per l'esattezza, la certificazione è stata ottenuta in merito a due modelli di batterie per notebook, R15B02W e R14B02W. I due battery pack in questione sono prodotti da POCO e da Xiaomi, motivo per cui si sospetta che i notebook, che verranno lanciati presumibilmente a inizio 2021, saranno dei rebrand dei notebook Redmi. Stando al nome delle batterie, queste dovrebbero andare ad alimentare rispettivamente un modello da 15,6 ed uno da 14. Curiosamente, sembra che Xiaomi Notebook Pro sia alimentato proprio dal primo dei due modelli, a riconferma della probabile operazione di rebrand. È interessante notare come il brand cinese POCO stia gradualmente cercando di slegarsi da Xiaomi per imporsi come marchio indipendente, restando però allo stesso tempo legato alla stessa catena di fornitura.

È bene precisare che al momento non disponiamo di alcuna certezza in merito al dispositivo e che dovremo aspettare la presentazione ufficiale di POCO Laptop per saperne di più. Sarà interessante seguire gli sviluppi sulla vicenda ma soprattutto il modo in cui verrà presentato il prodotto visto il curioso caso delle prime cuffie TWS dell'azienda, il cui nome è stato letteralmente scelto dagli utenti.