I laptop con CPU Intel Meteor Lake costeranno meno del previsto: niente rincari nel 2024

Nel 2024, sia Meteor Lake che Raptor Lake arriveranno su laptop: le due nuove generazioni di CPU di Intel verranno utilizzate sia sui portatili entry-level che su quelli di fascia più alta e da gaming. Fortunatamente, però, Intel e i suoi partner terranno bassi i prezzi dei portatili con le nuove CPU.

Il leaker Momomo_US ha infatti scoperto e riportato su X una serie di listing di PC con CPU Meteor Lake, principalmente prodotti da compagnie come Acer e ASUS. In alcuni casi, addirittura, le schede prodotto contengono le specifiche tecniche complete dei laptop Meteor Lake, riportandone anche il prezzo.

Per esempio, un nuovo laptop della linea Swift di Acer sarà lanciato in due versioni, rispettivamente dotate di un Intel Core Ultra 5 125H e di un Core Ultra 7 155H. Nel primo caso la RAM sarà da 16 GB di memoria LPDDR5X e lo storage sarà da 512 GB; nel secondo, invece, si salirà fino a 32 GB di RAM e a 1 TB di SSD. Entrambi i laptop avranno poi uno schermo OLED da 14" con risoluzione pari a 2.880 x 1.800 pixel e una batteria da ben 11 ore di durata.

La parte più intrigante dei due listing è però il prezzo: il PC con Intel Core Ultra 5 125H costa 999 Euro presso i due rivenditori tedeschi Baur e Otto, mentre la variante high-end con Core Ultra 7 155H ha un prezzo di 1.249 Euro. Non si tratta di prezzi troppo alti, specie considerando le specifiche che i due dispositivi portano con sé.

Dopo aver visto i laptop MSI con CPU Meteor Lake, inoltre, si è svelata anche la lineup di ZenBook di ASUS: questi ultimi avranno una CPU Intel Core Ultra 7 155U e 16 GB di RAM LPDDR5X, insieme ad un SSD configurabile tra 512 GB e 1 TB. La differenza tra i cinque modelli della nuova linea Zenbook, SSD a parte, dovrebbe stare nelle dimensioni dello schermo: la variante entry-level, infatti, si fermerà a 13", mentre quelle più costose arriveranno a 16".

Anche in questo caso, i prezzi non sono altissimi, almeno a confronto con i laptop ASUS di attuale generazione: si pare infatti da 1.209 Euro per arrivare fino a 1.849 nel caso dei prodotti di fascia più alta. Insomma, sembra proprio che Meteor Lake non porterà con sé un aumento marcato dei prezzi dei laptop che useranno le nuove CPU. Per averne la certezza, però, non resta che aspettare il CES 2024, che sarà la cornice della presentazione dei nuovi processori del Team Blu.