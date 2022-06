Laptop da gaming Acer Nitro con RTX 3050 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Se state cercando un computer portatile da gaming a un prezzo competitivo e con componenti di ultima generazione, su Amazon in queste ore potete trovare un ottimo Acer Nitro 5 con RTX 3050 in offerta sotto i 1000 Euro: non perdetevelo!

Nel contesto della Acer Week lanciata lunedì 13 giugno 2022 abbiamo notato molteplici computer portatili del produttore asiatico in offerta, ma ci era sfuggito proprio il seguente Acer Nitro dotato della scheda grafica entry-level NVIDIA di ultima generazione:

Acer Nitro 5 AN517-53-77E3 Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-11370H, Ram 16 GB DDR4, 512 GB SSD, Display 17.3" FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB, Windows 11 Home: 999 Euro (1.149 Euro)

Questo modello specifico si trova al prezzo più basso di sempre registrato sulla piattaforma di e-commerce statunitense, viene venduto da quest’ultima e anche spedito gratuitamente se siete clienti abbonati a Prime – a proposito, preparatevi al Prime Day fissato al 12-13 luglio!

Il pagamento, dunque, può essere completato a rate con Cofidis e, alla quota fissata dalla società di Seattle, si possono aggiungere tra 63 Euro e 90 Euro per accedere a 2-3 anni di protezione aggiuntiva da eventuali danni accidentali. Infine, in assenza di una data di termine dell’offerta vi consigliamo di proseguire con l’acquisto il prima possibile.

