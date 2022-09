Laptop da gaming Acer con RTX 3060 a 500 euro in meno da Mediaworld

Settembre inizia con il botto per chi è alla ricerca di dispositivi di elettronica e informatica in offerta: parallelamente alla Amazon Gaming Week attiva fino al 9 settembre prossimo, Mediaworld include tra le promozioni del momento un ottimo laptop da gaming Acer a poco più di 500 euro in meno.

La catena di distribuzione propone in queste giornate di settembre, nel contesto del volantino “Black to School” prolungato fino al 14 settembre, il laptop Acer Nitro 5 AN515-45-R6C3 a 1.189,30 euro al posto di 1.699 euro. Questo modello presenta un display LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate pari a 144Hz e antiriflesso, accompagnato sotto la scocca dalla già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, un singolo SSD da 512 GB di capienza, 16 GB di RAM DDR4 e processore AMD Ryzen 7 5800H da 3,2 GHz di frequenza base e 4,4 GHz Turbo.

Il pagamento può essere completato in 20 rate Tasso Zero con Findomestic, ciascuna da 59,47 euro, e la consegna viene effettuata in una settimana ma con la quota extra di 4,99 euro. Altrimenti, si può procedere con il ritiro in negozio a costo zero dopo avere completato l’acquisto online.

Ritornando invece su Amazon, pochi giorni fa abbiamo proposto ai lettori un laptop da gaming ASUS con RTX 3050 Ti al prezzo più basso di sempre.