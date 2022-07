Laptop da gaming Acer con RTX 3060 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Dopo avervi segnalato in giornata un mini ventilatore USB in offerta su Amazon Italia, torniamo sullo stesso portale di e-commerce per parlarvi di un ottimo sconto su un laptop da gaming Acer dotato di scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060: scopriamo assieme il modello interessato nel dettaglio.

Il computer portatile Acer Nitro con RTX 3060 in offerta è il seguente:

Acer Nitro 5 AN517-55-75R8 Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-12700H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe SED SSD, Display 17.3" FHD IPS 144 Hz LCD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, Windows 11 Home: 1.499 Euro (1.899 Euro)

Osservando il grafico offertoci da Keepa, scopriamo che questo computer specifico è stato inserito sul sito statunitense a fine aprile 2022, per poi svanire temporaneamente a fine giugno a causa dell’esaurimento scorte. Dopodiché, tra il 30 giugno e oggi è riapparso al prezzo minimo storico di 1.499 Euro, con pagamento effettuabile a rate Tasso Zero con Cofidis se siete iscritti a Prime. La consegna, peraltro, avviene senza costi aggiuntivi.

Se preferite avere ulteriore sicurezza nell’utilizzo del dispositivo, potrete anche acquistare 2 o 3 anni di protezione aggiuntiva su danni accidentali pagando una quota extra tra 85 Euro e 122 Euro, semplicemente selezionando l’opzione di interesse sotto il pulsante arancione “Acquista ora”.

