Laptop da gaming ASUS con RTX 3060 in offerta da Unieuro, c'è doppio sconto

Contemporaneamente all’offerta Amazon su un notebook Acer con RTX 3060, da Unieuro è possibile accedere online a un doppio sconto su un ASUS ROG Strix con RTX 3060, altro computer portatile da gaming ad alte prestazioni di ultima generazione.

Si tratta, per essere precisi, del modello ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN008W con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di archiviazione in formato SSD e CPU AMD Ryzen 7 4800H da 4,2 GHz di clock. Il display è un IPS LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate pari a 144 Hz e, infine, come sistema operativo pre-installato troviamo Windows 11 Home.

Questo laptop da gaming viene venduto a 1.399 Euro al posto di 1.599 Euro, con pagamento in 3 rate senza interessi tramite Klarna o PayPal, ma attenzione alla doppia offerta: nel caso in cui decidiate di procedere con l’acquisto online anziché in negozio, otterrete un 5% di sconto aggiuntivo all’inserimento nel carrello. Così facendo, il prezzo scende a 1.329,05 Euro, e la consegna a domicilio è gratuita.

Non sapendo quando questa promozione sia destinata a concludersi, consigliamo di procedere con l’acquisto rapidamente per evitare l’esaurimento scorte o il ritorno al prezzo di listino.

